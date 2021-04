Olimpiadi 2026, dalla scelta del logo ai progetti (non troppo verdi) per Milano (Di venerdì 2 aprile 2021) Cominciamo bene. La scelta popolare del logo di Milano-Cortina 2026 è stata tutto un programma, tra bla-bla televisivi e applausi dei giornaloni. Ha vinto “Futura”, che il presidente del Coni Giovanni Malagò ha definito testualmente “molto legante”, senza la E iniziale, per dire che “dà l’idea di cosa vogliamo fare: un evento poco invasivo, dove sostenibilità non sia una parola ma un modo di vivere”. Nemmeno lui ha il coraggio di parlare d’eleganza, con la E. Del resto, sui siti e nei social indipendenti i commenti sono stati tutti negativi, già solo per l’idea di mettere ai voti due marchi che hanno suscitato reazioni “non entusiasmanti e piuttosto fredde” degli esperti che li hanno confrontati con i migliori precedenti, diversamente sintetizzate da Milano Today con il titolo: “Fanno schifo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Cominciamo bene. Lapopolare deldi-Cortinaè stata tutto un programma, tra bla-bla televisivi e applausi dei giornaloni. Ha vinto “Futura”, che il presidente del Coni Giovanni Malagò ha definito testualmente “molto legante”, senza la E iniziale, per dire che “dà l’idea di cosa vogliamo fare: un evento poco invasivo, dove sostenibilità non sia una parola ma un modo di vivere”. Nemmeno lui ha il coraggio di parlare d’eleganza, con la E. Del resto, sui siti e nei social indipendenti i commenti sono stati tutti negativi, già solo per l’idea di mettere ai voti due marchi che hanno suscitato reazioni “non entusiasmanti e piuttosto fredde” degli esperti che li hanno confrontati con i migliori precedenti, diversamente sintetizzate daToday con il titolo: “Fanno schifo a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È 'Futura' il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. L'evoluzione tricolor… - ilpost : È stato scelto il logo definitivo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - Dome689 : RT @ilfattoblog: MILANO-CORTINA 2026 'È necessario un ripensamento perché non sembri la solita Olimpiade mangiasoldi e distruggi-ambiente'… - anto5stars : RT @ilfattoblog: MILANO-CORTINA 2026 'È necessario un ripensamento perché non sembri la solita Olimpiade mangiasoldi e distruggi-ambiente'… - ilfattoblog : Olimpiadi 2026, dalla scelta del logo ai progetti (non troppo verdi) per Milano -