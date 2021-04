Masters1000 Miami, il segreto di Jannik Sinner: alzare il livello in maniera esponenziale nei punti decisivi (Di venerdì 2 aprile 2021) Diciannove anni e non sentirli, giocare con la maturità di un campione consumato. Tutto questo è Jannik Sinner, che ha conquistato la sua prima finale della carriera in un Masters 1000. Un traguardo raggiunto a Miami, dopo aver saputo rimontare lo spagnolo Roberto Bautista Agut al termine di una battaglia di due ore e mezza. Bublik ha detto di Jannik che è un robot, che non è umano ed il kazako forse ha usato le parole giuste per descrivere l’altoatesino. Sinner è micidiale nel suo restare sempre tranquillo, nel non lasciar trasparire emozioni, anche quando la partita sembra scivolare via. Una concentrazione impressionante, un pensiero sempre alla partita, punto dopo punto, allo scambio che deve arrivare, al servizio da effettuare o alla risposta da dare. Quando la partita si accende ed entra nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Diciannove anni e non sentirli, giocare con la maturità di un campione consumato. Tutto questo è, che ha conquistato la sua prima finale della carriera in un Masters 1000. Un traguardo raggiunto a, dopo aver saputo rimontare lo spagnolo Roberto Bautista Agut al termine di una battaglia di due ore e mezza. Bublik ha detto diche è un robot, che non è umano ed il kazako forse ha usato le parole giuste per descrivere l’altoatesino.è micidiale nel suo restare sempre tranquillo, nel non lasciar trasparire emozioni, anche quando la partita sembra scivolare via. Una concentrazione impressionante, un pensiero sempre alla partita, punto dopo punto, allo scambio che deve arrivare, al servizio da effettuare o alla risposta da dare. Quando la partita si accende ed entra nel ...

