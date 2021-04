Le delusioni di Matteo e i pungoli degli avversari che agitano la Lega

(Di venerdì 2 aprile 2021) Enrico Letta è intenzionato a riprendersi il ruolo di protagonista nella maggioranza di governo, strappandolo aSalvini: sin dalla nascita dell’esecutivo, il leader dellaha esibito la sua sintonia con Draghi (più di quanto non potessero fare i grillini e Nicola Zingaretti, nostalgici di Conte) ma ora il nuovo segretario del Pd porta in dote a Draghi una omogeneità politica che non ha bisogno di essere dimostrata, sia in termini di partito che personali, essendo Letta un esponente dell’establishment di cui Draghi è un capofila internazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : delusioni Matteo

Il Napoli Online

... il bullismo, i dispiaceri per i litigi in famiglia, le, ma anche l'amicizia con un ... l'avete fatto a me", le parole di Gesù tratte dal Vangelo dici introducono alla VI stazione: Una ...... i due poli della sua vita, come ha ricordato nell'omelia il cardinaleZuppi, arcivescovo di ... perch, disse, "i nostri ragazzi si affezionano e hanno già patito tante". "Io gli dissi ...Enrico Letta è intenzionato a riprendersi il ruolo di protagonista nella maggioranza di governo, strappandolo a Matteo Salvini ... Del resto nelle ultime settimane ha avuto più di una delusione: sulla ...Non parliamo di delusione, ma di un buon pizzico di rammarico si ... Primo fra tutti il secondo posto del primatista italiano dei 200 dorso Matteo Restivo costretto ad arrendersi al ritorno nei metri ...