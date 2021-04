La febbre di Gennaro | un documentario sul volontario all' opera per l' umanità esclusa

Advertising

MinervaPictures : 'La febbre di Gennaro', diventa un film l'impegno umanitario, l'articolo su @Quoti_Puglia @Gennarogiudetti… - MinervaPictures : 'La febbre di Gennaro' l'articolo su @gazzettadigital @Gennarogiudetti #danielecini #claudiapampinella - cinemaniaco_fb : ?????????????? La febbre di Gennaro, la recensione: La lezione di Gennaro - MinervaPictures : La febbre di Gennaro, da oggi su Sky e in digitale - MinervaPictures : 'La febbre di Gennaro' l'umanità esclusa raccontata da un giovane volontario, l'articolo su @Agenzia_Ansa… -

Ultime Notizie dalla rete : febbre Gennaro

La Repubblica

Giudetti , 29 anni, nato e cresciuto a Taranto, ci racconta la sua storia di volontario e poi operatore umanitario ne il documentario 'Ladi', disponibile da oggi 2 aprile con ...Mentre scriviamo la recensione di Ladi, il documentario (dal 2 aprile su Sky Primafila, Chili, Rakuten Tv, Apple Tv, Google Play, The Film Club) che ripercorre la storia del ...Cosa spinge un ragazzo di 19 anni a lasciare tutto e dedicarsi anima e corpo ad aiutare gli ultimi della terra?La Febbre di Gennaro racconta la storia di Gennaro Giudetti, giovane tarantino di 29 anni che da dieci anni è impegnato ad aiutare i più svantaggiati in contesti di guerra in tutto il mondo ...