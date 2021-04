Il direttore dell’ISIN | «Il nostro iter per il deposito dei rifiuti radioattivi è trasparente»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 2 aprile 2021) Egregia direttrice, nel ruolo didell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), sono particolarmente interessato al confronto di idee e di opinioni sulla localizzazione delnazionale dei. Ha pertanto catturato la mia attenzione l’articolo “nazionale, la falsa mappa dei siti”, secondo il quale le 33 aree idonee per la localizzazione delnazionale sarebbero già state individuate in un documento ENEA del 2003 e la CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee) … Continua L'articolo proviene da il manifesto.