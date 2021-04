Covid, Sardegna dalla zona bianca al boom di nuovi contagi: 14 comuni in lockdown (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo Pula - nota località turistica del sud ovest della Sardegna - zona rossa e lockdown anche a Sennariolo, comune di 160 abitanti nella Planargia, in provincia di Oristano. Ora i comuni sardi in lockdown sono 14. Soltanto lo scorso 1 marzo la regione era diventata la prima in Italia a finire in zona bianca. Per la terza settimana consecutiva i numeri registrati avevano permesso di raggiungere l’obiettivo, con un Rt, cioè l’indice di trasmissione del contagio, a quota 0.68, il più basso in Italia, e 29,47 casi per 100.000 abitanti, cifre bassissime rispetto a quelle fatte registrare in quel periodo nel resto del Paese. Ma, a meno di un mese, lo scenario appare decisamente cambiato. Negli ultimi giorni c’è stata un’impennata di casi e nella regione, che ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo Pula - nota località turistica del sud ovest dellarossa eanche a Sennariolo, comune di 160 abitanti nella Planargia, in provincia di Oristano. Ora isardi insono 14. Soltanto lo scorso 1 marzo la regione era diventata la prima in Italia a finire in. Per la terza settimana consecutiva i numeri registrati avevano permesso di raggiungere l’obiettivo, con un Rt, cioè l’indice di trasmissione delo, a quota 0.68, il più basso in Italia, e 29,47 casi per 100.000 abitanti, cifre bassissime rispetto a quelle fatte registrare in quel periodo nel resto del Paese. Ma, a meno di un mese, lo scenario appare decisamente cambiato. Negli ultimi giorni c’è stata un’impennata di casi e nella regione, che ...

