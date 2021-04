Astrazeneca | a Pratica di Mare arrivate 1 | 3 milioni di dosi 200 000 per il Lazio Ira Regioni | «Troppi ritardi»

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, arrivate a Pratica di mare 1,3 milioni di dosi AstraZeneca. Saranno distribuite dalle 13.30. Le prime 20… - alinatede : RT @repubblica: ?? Vaccini, arrivate a Pratica di mare 1,3 milioni di dosi AstraZeneca. Saranno distribuite dalle 13.30. Le prime 200mila al… - SkyTG24 : Vaccini, 1.3 milioni di dosi AstraZeneca arrivate a Pratica di Mare - Roxy21Mi : Come promesso da gen. #Figliolo #governodeimigliori #GrazieRenzi Vaccini, arrivate a Pratica di mare 1,3 milioni d… - Pilipo83 : RT @repubblica: Vaccini, arrivate a Pratica di mare 1,3 milioni di dosi AstraZeneca. Saranno distribuite a partire dalle 13.30 https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Pratica

Il vaccino di, quasi 1,4 milioni di dosi, arriverà infatti alle 7 di questa mattina adi Mare e poi sarà indirizzato nelle varie Regioni. Il commissario straordinario per l'...... ogni giorno è più chiaro che, al di là del metodo di rigore unito alla politica aperta che... in specie, non sono un mero errore di tecnica giuridica, bensì esprimono una grave ...Arrivano i vaccini. A Pratica di Mare sono state consegnate oltre 1 milione e 300mila dosi di Astrazeneca. Saranno distribuite dal Comando operativo di vertice interforze in tutta Italia, a ...Sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300 mila vaccini di AstraZeneca che saranno distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tutta Italia a ...