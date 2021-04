Travolto da un'auto, grave bambino di 6 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Lucca, 1 aprile - Un bambino di sei anni è stato investito da un'auto mentre camminava in via dei Menicucci a Lammari, nel comune di Capannori (Lucca). Sul posto sono subito intervenute l'ambulanza ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Lucca, 1 aprile - Undi seiè stato investito da un'mentre camminava in via dei Menicucci a Lammari, nel comune di Capannori (Lucca). Sul posto sono subito intervenute l'ambulanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Travolto auto Grave un bambino di 6 anni investito a Lammari E' stato travolto da un'auto il cui conducente non è riuscito a evitare l'impatto. E' in gravi condizioni un bambino di appena 6 anni, rimasto coinvolto in un inciente avvenuto attorno alle 18,20 di oggi (1 ...

Travolto da un'auto, grave bambino di 6 anni LA NAZIONE Travolto da un'auto, grave bambino di 6 anni Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico e del rachide cervicale ma è comunque sempre rimasto cosciente.

Grave un bambino di 6 anni investito a Lammari E’ stato travolto da un’auto il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto. E’ in gravi condizioni un bambino di appena 6 anni, rimasto coinvolto in un inciente avvenuto attorno alle 18,20 di o ...

