Sport | Berruto Pd | ‘sia bene essenziale | colmare vulnus Costituzione’

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr (Adnkronos) – “Loè unnel nostro Paese e come tale deve essere considerato, gestito e tutelato. A partire dalla più grande agenzia educativa che è la scuola”. Lo ha detto ai microfoni di Radio Immagina il nuovo responsabiledel Partito democratico Mauro. ‘Nella Costituzione italiana – spiega – non è menzionata la parola. Il motivo è comprensibile, dato che il fascismo ha utilizzato loper la propria propaganda, ma la situazione dal 1946 ad oggi è cambiata. E questodeve essere colmato -ha aggiunto-. Stiamo parlando di un elemento decisivo della nostra vita quotidiana, che coinvolge direttamente 10 milioni di persone. Un mondo che non solo ha una sua dignità che deve essere ...

In passato nelle file del movimento aveva militato anche l'ex allenatore di pallavolo Mauro, ora membro della segreteria del Pd con delega allo"Penso sempre di essere stato un atleta che ha messo amore e passione per loal primo posto. ... Bhe ! Che dire!! Siamo pronti a farvi vivere un camp indimenticabile, Pascual ,tecnico ..."Anche lo sport è stato letteralmente travolto dal Covid. Si tratta di fatto di uno dei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria. Qual è la situazione ad oggi? E come ripartire? Intervistato da ...