Russia, 33enne trovata decapitata nel bosco: “Uccisa dal fidanzato, la accusava di tradirlo” (Di giovedì 1 aprile 2021) Russia, 33enne trovata decapitata nel bosco. Olga Shlyamina, una donna di 33 anni mamma di due figli, è stata trovata morta in un bosco in Russia. La giovane donna sarebbe stata decapitata. Per l’omicidio è stato arrestato il fidanzato, secondo la ricostruzione “furioso” nel vederla gareggiare come modella in passerella e convinto lei sfruttasse quei concorsi di bellezza per flirtare con altri. Una donna di 33 anni, madre di due bambini, è stata Uccisa in Russia e per l’omicidio è stato arrestato il fidanzato, che secondo la ricostruzione dei media era “geloso” dei successi che otteneva ai concorsi di bellezza. La giovane donna assassinata e ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 1 aprile 2021)nel. Olga Shlyamina, una donna di 33 anni mamma di due figli, è statamorta in unin. La giovane donna sarebbe stata. Per l’omicidio è stato arrestato il, secondo la ricostruzione “furioso” nel vederla gareggiare come modella in passerella e convinto lei sfruttasse quei concorsi di bellezza per flirtare con altri. Una donna di 33 anni, madre di due bambini, è stataine per l’omicidio è stato arrestato il, che secondo la ricostruzione dei media era “geloso” dei successi che otteneva ai concorsi di bellezza. La giovane donna assassinata e ...

Advertising

MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: La donna decapitata era da tempo in rotta con il fidanzato, violento e possessivo, e cercava disperatamente un nuovo compag… - Tullia01 : RT @ilgiornale: La donna decapitata era da tempo in rotta con il fidanzato, violento e possessivo, e cercava disperatamente un nuovo compag… - ilgiornale : La donna decapitata era da tempo in rotta con il fidanzato, violento e possessivo, e cercava disperatamente un nuov… - Italia_Notizie : Modella 33enne decapitata dal fidanzato, geloso perché lei vinceva alle sfilate -