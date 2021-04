Puglia zona rossa | 22enne denuncia | “Dopo le 18 al supermercato | non mi hanno dato assorbenti”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si è recatale 18 in undi Collepasso, in provincia di Lecce, ma le è stato vietato di acquistare due pacchi diperché non sono considerati ‘beni di prima necessità’. E’ accaduto l’altro ieri. Un cartello posto sullo scaffale informava la clientela del divieto di acquisto di quel tipo di prodotti. Lo hato su Facebook una giovane studentessa di 22 anni della cittadina salentina, Alessia Ria. “Siamo arrivati all’assurdo”, scrive. “Non solo sono considerati ‘beni di lusso’, non solo paghiamo il 22% di Iva, ma adesso devo anche privarmi di un qualcosa di cui io e miliardi di donne abbiamo bisogno ogni mese. Che facciamo, per questanon facciamo venire la Mestruazione? Sono senza parole”. L’ordinanza emessa venerdì scorso dal presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Puglia zona

Che facciamo, per questarossa non facciamo venire la Mestruazione? Sono senza parole". L'ordinanza emessa venerdì scorso dal presidente della Regionerecita così: "Con decorrenza dal 27 ...Per Lombardia, Emilia Romagna, Toscana ei dati non fanno ancora sperare in un cambio di. Stesso discorso per il Piemonte, nonostante il lieve calo dei contagi e l'indice Rt stimato sotto ...CAMPANIA: DA ZONA ROSSA AD ARANCIONE – I dati verranno ... Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia e Toscana. Queste regioni dovranno attendere almeno altre due settimane prima di ...Quali sono le regioni in zona rosso scuro secondo la nuova mappa dell’Ue ... Piemonte, Valle d’Aosta e Puglia. Rispetto alla scorsa settimana migliora solo la Campania, che passa dal rosso scuro al ...