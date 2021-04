Prof arrestate, in casa di una delle due 48 mila euro (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Una di loro faceva parte della commissione esaminatrice e l’altra era una insegnante che organizzava corsi di formazione da mille euro per 10 lezioni. E apProfittando di questo corso regolare avvicinavano studentesse e studenti spiegando, anche per mezzo di una terza persona, di avere la possibilità di fargli passare il concorsone all’insegnamento del 2020. In cambio di cifre che oscillavano tra i 20 e 40 mila euro. Solo che due vittime hanno deciso di registrare le Prof mentre chiedevano i soldi e hanno consegnato tutto alla polizia. Tre i casi in totale fin’ora accertati e le indagini sono ancora in corso. Questa mattina gli agenti del commissariato di polizia di Pompei, in provincia di Napoli hanno trovato 48 mila euro a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Una di loro faceva parte della commissione esaminatrice e l’altra era una insegnante che organizzava corsi di formazione da milleper 10 lezioni. E apittando di questo corso regolare avvicinavano studentesse e studenti spiegando, anche per mezzo di una terza persona, di avere la possibilità di fargli passare il concorsone all’insegnamento del 2020. In cambio di cifre che oscillavano tra i 20 e 40. Solo che due vittime hanno deciso di registrare lementre chiedevano i soldi e hanno consegnato tutto alla polizia. Tre i casi in totale fin’ora accertati e le indagini sono ancora in corso. Questa mattina gli agenti del commissariato di polizia di Pompei, in provincia di Napoli hanno trovato 48a ...

Advertising

anteprima24 : ** Prof arrestate, in casa di una delle due 48 mila euro ** - infoitinterno : Pompei, concorsi truccati prof intascavano mazzette: arrestate due insegnanti - infoitinterno : Mazzette per superare il «concorsone» per docenti: arrestate 2 prof a Pompei - infoitinterno : Caserta, vendevano i posti da docente per 40mila euro: arrestate due prof - massimoneri90 : Mazzette da 40mila euro per il concorso a scuola, arrestate due prof a Pompei -