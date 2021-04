Napoli, Mertens: nessun danno alla spalla ma contro il Crotone partirà dalla panchina (Di giovedì 1 aprile 2021) Rino Gattuso non vuole correre rischi, con tutta probabilità preserverà il belga per l’incontro con la Juventus Lo staff medico del Napoli ha confermato la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 aprile 2021) Rino Gattuso non vuole correre rischi, con tutta probabilità preserverà il belga per l’incon la Juventus Lo staff medico delha confermato la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Paroladeltifoso : Napoli-Crotone, Mertens dalla panchina? Le ultime - CalcioNapoli24 : - cn1926it : CdS – #NapoliCrotone, #Gattuso può di nuovo scegliere: #Mertens e #Lozano al ballottaggio - gilnar76 : Nulla di rotto per Mertens: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdS – Napoli, nulla di grave per Mertens: per il belga panc… -