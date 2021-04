Masters 1000 Miami 2021 | Jannik Sinner eguaglia Federer e Nadal in Florida

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 aprile 2021)Rogere Rafael. Il 19enne di San Candido ha raggiunto per la prima volta la semifinale in un, proprio come hanno già fatto in passato lo svizzero e lo spagnolo. Una similitudine che si spera possa portare fortuna all’altoatesino, che ambisce a raggiungere il vertice della classifica mondiale e di essere uno degli eredi delle due leggende del tennis. Siasiaraggiunsero la finale. Nel 2002 lo svizzero riuscì a sconfiggere l’allora numero uno del mondo Lleyton Hewitt per poi perdere l’ultimo atto contro Andre Agassi. Nel 2005, invece, lo spagnolo fu sconfitto in finale proprio dain quello che è stato il primo scontro di una ...