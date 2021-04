Il Pensiero di San Charbel per oggi 1 Aprile 2021 – Video (Di giovedì 1 aprile 2021) “Vi affannate tanto per il vostro avvenire e per quello dei vostri figli” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tratto dagli scritti di San Charbel. Un invito a pensare all’unico vero tesoro che possediamo, l’Amore. Vi affannate tanto per il vostro avvenire e per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 aprile 2021) “Vi affannate tanto per il vostro avvenire e per quello dei vostri figli” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo untratto dagli scritti di San. Un invito a pensare all’unico vero tesoro che possediamo, l’Amore. Vi affannate tanto per il vostro avvenire e per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

