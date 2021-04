Curzio Rugiati | morto il padre di Simone Rugiati | “Un burbero dal cuore d’oro”

Advertising

FQMagazineit : Lutto per Simone Rugiati, è morto il padre Curzio: stroncato a 70 anni da una lunga malattia -

Ultime Notizie dalla rete : Curzio Rugiati

gonews

era molto noto nella sua terra d'origine, ovvero Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. E come ricordano le testate locali, è stato uno dei protagonisti più attivi della sua zona,...Purtroppo è morto il padre, personaggio noto a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Secondo Today, l'uomo, 70 anni compiuti lo scorso 25 febbraio, risultava già ricoverato all'...Uno degli chef più celebri della televisione italiana. Apparso in noti programmi come La Prova del Cuoco, Food Advisor e concorrente di Pechino Express ...Grave lutto per Simone Rugiati, chef televisivo famoso per tanti programmi da La prova del cuoco a Cuochi e fiamme, da Food Advisor a Pechino Express (dove fu un concorrente). Purtroppo è morto il pad ...