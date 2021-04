Caparezza torna con «Exuvia»: testo e significato della nuova canzone (Di giovedì 1 aprile 2021) Sta per tornare, Caparezza. O, meglio, è già tornato, perché a sorpresa ha pubblicato Exuvia, nuova canzone nonché titletrack dell’album che uscirà il prossimo 7 maggio. Caparezza, non se n’è mai andato, ma certo il progetto discografico dell’artista pugliese è uno dei più attesi dell’anno. Prima di tutto, perché sono passati quattro anni dal suo ultimo disco Prisoner 709, che è stato certificato doppio platino e progetto particolarmente articolato per testi e per costruzione semantica, che aveva raccontato la sua prigionia mentale legata all’acufene, malattia di cui soffre dal 2015, e alla correlazione con il suo essere artista. Il nuovo album Exuvia sarà l’ottavo per Caparezza, al secolo Michele Salvemini, che segna la sua ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Sta perre,. O, meglio, è giàto, perché a sorpresa ha pubblicatononché titletrack dell’album che uscirà il prossimo 7 maggio., non se n’è mai andato, ma certo il progetto discografico dell’artista pugliese è uno dei più attesi dell’anno. Prima di tutto, perché sono passati quattro anni dal suo ultimo disco Prisoner 709, che è stato certificato doppio platino e progetto particolarmente articolato per testi e per costruzione semantica, che aveva raccontato la sua prigionia mentale legata all’acufene, malattia di cui soffre dal 2015, e alla correlazione con il suo essere artista. Il nuovo albumsarà l’ottavo per, al secolo Michele Salvemini, che segna la sua ...

