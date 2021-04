"Basta scuse finte". Ilary Blasi contro Elisa Isoardi, gelo in diretta all'Isola: "Chi fa il teatrino" (Di giovedì 1 aprile 2021) Teso confronto all'Isola dei famosi tra Ilary Blasi, conduttrice, ed Elisa Isoardi, concorrente. Si discute di Awed, lo youtuber ai ferri corti con Gilles Rocca. Mentre Roberto Ciufoli e Francesca Lodo sottolineano il cambio di atteggiamento del giovane naufrago, molto più "morbido" nei confronti del gruppo, la Isoardi tace e ascolta in silenzio. E qui interviene a gamba tesa dall'Italia la padrona di casa: "La tua è strategia?", domanda brutale la Blasi alla Isoardi. In Palapa lo scambio di vedute tra Awed e gli altri è acceso. "E' stata una settimana particolare, ho capito tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa a tutti", ha esordito il napoletano. Disponibile la Lodo: "Vorrei dare una possibilità a Awed nonostante abbia usato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Teso confronto all'dei famosi tra, conduttrice, ed, concorrente. Si discute di Awed, lo youtuber ai ferri corti con Gilles Rocca. Mentre Roberto Ciufoli e Francesca Lodo sottolineano il cambio di atteggiamento del giovane naufrago, molto più "morbido" nei confronti del gruppo, latace e ascolta in silenzio. E qui interviene a gamba tesa dall'Italia la padrona di casa: "La tua è strategia?", domanda brutale laalla. In Palapa lo scambio di vedute tra Awed e gli altri è acceso. "E' stata una settimana particolare, ho capito tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa a tutti", ha esordito il napoletano. Disponibile la Lodo: "Vorrei dare una possibilità a Awed nonostante abbia usato ...

