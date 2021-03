USA, scorte petrolio settimanali in calo di 876 mila barili (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 26 marzo 2021, sono scesi di circa 876 mila barili a 501,8 MBG, contro attese per una crescita di 107 mila unità. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 2,5 milioni a 144,1 MBG, contro attese per una crescita di 171 mila, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,7 milioni a quota 230,5 MBG (era atteso un aumento di 730 mila). Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate a 637,8 MBG. (Foto: skeeze / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 26 marzo 2021, sono scesi di circa 876a 501,8 MBG, contro attese per una crescita di 107unità. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 2,5 milioni a 144,1 MBG, contro attese per una crescita di 171, mentre ledi benzine hanno registrato undi 1,7 milioni a quota 230,5 MBG (era atteso un aumento di 730). Le riserve strategiche disono rimaste invariate a 637,8 MBG. (Foto: skeeze / Pixabay)

