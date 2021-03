Scoppia la bufera su ‘Chi l’ha visto?’. Chiesta la chiusura del programma (Di mercoledì 31 marzo 2021) Torna la speranza; Denise Pipitone potrebbe essere viva e cercare la sua mamma. È questa l'anticipazione della puntata del 31 marzo di Chi l'ha Visto? che sta sconvolgendo tutta Italia. A quasi diciassette anni di distanza dalla scomparsa è la stessa Federica Sciarelli a invitare tutti a restare con i piedi per terra: “Sarebbe troppo bello per essere vero - spiega nel promo della trasmissione di Rai 3 -, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone”. Alla fine del promo si vede anche il volto della ragazza. Ed è proprio quest'ultimo scatto che ha fatto sorgere dubbi ad alcuni ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) Torna la speranza; Denise Pipitone potrebbe essere viva e cercare la sua mamma. È questa l'anticipazione della puntata del 31 marzo di Chi l'ha Visto? che sta sconvolgendo tutta Italia. A quasi diciassette anni di distanza dalla scomparsa è la stessa Federica Sciarelli a invitare tutti a restare con i piedi per terra: “Sarebbe troppo bello per essere vero - spiega nel promo della trasmissione di Rai 3 -, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone”. Alla fine del promo si vede anche il volto della ragazza. Ed è proprio quest'ultimo scatto che ha fatto sorgere dubbi ad alcuni ...

Advertising

infoitscienza : Scoppia la bufera sulla pagina Facebook Le bimbe di Benno Neumair: “Oscuratela subito” - infoitcultura : Royal Family, inaspettata rivelazione: scoppia una nuova bufera - sevenseasmarina : RT @MarceVann: Grillo conferma il doppio mandato, ed è bufera nel M5S. In molti spiazzati mandano in tilt le chat. Poi elogia Mario Draghi… - AlessioColzani : ? BUFERA NEI #5STELLE: ESPLODE LA RIVOLTA, PARLAMENTARI PRONTI AD ANDARSENE PER TENERSI STRETTE LE #POLTRONE Grill… - 3omAleom : Grillo conferma il doppio mandato, è bufera #M5S laTRUFFA del secolo si sono fattiVOTARE e poi hannoCambiato Entita… -