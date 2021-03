MCS, Platinette contro Zorzi: “Mai parlato di vittimismo degli omosessuali”, ma emerge un dettaglio (Di giovedì 1 aprile 2021) Platinette e Tommaso Zorzi si sono scontrati al Maurizio Costanzo Show per alcune vecchie ruggini riguardo le dichiarazioni sulla legge LGBT Tra Platinette e Tommaso Zorzi non scorre affatto buon sangue. Il motivo? Le dichiarazioni di Mauro Coruzzi riguardo la comunità LGBT e sulle coppie gay, che non sono piaciute all’influencer classe 1995. Quest’ultimo, infatti, si è scagliato duramente contro l’ex volto di Buonadomenica durante la reclusione al GF Vip 5. Proprio mercoledì 31 marzo, i due ospitati al Maurizio Costanzo Show hanno avuto uno scontro. “Se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché io non voglio rappresentare nessuno, perché ciascuno di noi è fatto in maniera differente. Dato avevi promesso due sberle al GF Vip, volevo sapere se eri ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 aprile 2021)e Tommasosi sono scontrati al Maurizio Costanzo Show per alcune vecchie ruggini riguardo le dichiarazioni sulla legge LGBT Trae Tommasonon scorre affatto buon sangue. Il motivo? Le dichiarazioni di Mauro Coruzzi riguardo la comunità LGBT e sulle coppie gay, che non sono piaciute all’influencer classe 1995. Quest’ultimo, infatti, si è scagliato duramentel’ex volto di Buonadomenica durante la reclusione al GF Vip 5. Proprio mercoledì 31 marzo, i due ospitati al Maurizio Costanzo Show hanno avuto uno s. “Se io non rappresento gliitaliani è perché io non voglio rappresentare nessuno, perché ciascuno di noi è fatto in maniera differente. Dato avevi promesso due sberle al GF Vip, volevo sapere se eri ...

pezslaugh : Tutto questo perché c'è un VUOTO GIURIDICO. E la comunità lgbt invece di essere unita è divisa su questo come su ta… - pezslaugh : Nel 2021 c'è ancora gente come Mauro Coruzzi aka Platinette che pensa che l'utero in affitto voglia dire 'usare la… - Ladyvero6 : RT @imtheitaliansam: 'La nostra sessualità è una delle poche cose libere che ci son rimaste ed è giusto che ognuno la possa esprimere come… - Ro60638406 : Platinette quello che voleva fare dalla d urso non avendo avuto l occasione vopeva farlo mcs... senza parole....… - cihoriflettuto_ : RT @imtheitaliansam: 'La nostra sessualità è una delle poche cose libere che ci son rimaste ed è giusto che ognuno la possa esprimere come… -