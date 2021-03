La Francia chiude, un mese di restrizioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un mese di aprile di restrizioni, estese a tutta la Francia (ora erano limitate a 19 dipartimenti), poi la fine del tunnel a metà maggio, con un calendario di riaperture. Alle ore 20 di ieri, Emmanuel Macron è intervenuto in tv, dopo giorni di polemiche e tensioni di fronte a una ripresa della pandemia e agli allarmi degli ospedali. La scuola, che in Francia è rimasta aperta più che altrove, avrà delle vacanze allungate per la sospensione della primavera: non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Undi aprile di, estese a tutta la(ora erano limitate a 19 dipartimenti), poi la fine del tunnel a metà maggio, con un calendario di riaperture. Alle ore 20 di ieri, Emmanuel Macron è intervenuto in tv, dopo giorni di polemiche e tensioni di fronte a una ripresa della pandemia e agli allarmi degli ospedali. La scuola, che inè rimasta aperta più che altrove, avrà delle vacanze allungate per la sospensione della primavera: non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

