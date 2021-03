Germania, sospeso AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) sospeso l’utilizzo di AstraZeneca negli under 60 in Germania. Il paese di Angela Merkel somministrerà vaccini AstraZeneca solo a persone che hanno più di 60 anni, a meno che non appartengano a categorie ad alto rischio per Covid-19 e ne abbiano concordato l’uso con il proprio medico. A deciderlo sono stati il ministro della Sanità, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)l’utilizzo dinegli under 60 in. Il paese di Angela Merkel somministrerà vaccinisolo a persone che hanno più di 60, ache non appartengano a categorie ad alto rischio per Covid-19 e ne abbiano concordato l’uso con il proprio medico. A deciderlo sono stati il ministro della Sanità, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

