"Genitori vs Influencer". La commedia all'italiana ora viaggia sui social - (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cinzia Romani Il film di Michela Andreozzi racconta un conflitto generazionale diventato virale Steven Soderbergh, regista famoso, monta lenti Canon sul suo iPhone e gira film assai interessanti, né è l'unico. Perché ormai il cellulare sembra la protesi indispensabile della vita contemporanea, come ha dimostrato il successo globale di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, film venduto in tutto il mondo. E adesso Michela Andreozzi cerca un exploit analogo con Sky, che a Pasqua, quando saremo belli reclusi a casa, manderà in streaming (in contemporanea con Now) Genitori vs Influencer. Una commedia corale per tutta la famiglia, dato il tema scaltro: da una parte, papà e mamma che sbuffano, perché per staccare i pargoli dal cellulare «serve il metadone» (così il protagonista Fabio Volo); dall'altra i membri della ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cinzia Romani Il film di Michela Andreozzi racconta un conflitto generazionale diventato virale Steven Soderbergh, regista famoso, monta lenti Canon sul suo iPhone e gira film assai interessanti, né è l'unico. Perché ormai il cellulare sembra la protesi indispensabile della vita contemporanea, come ha dimostrato il successo globale di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, film venduto in tutto il mondo. E adesso Michela Andreozzi cerca un exploit analogo con Sky, che a Pasqua, quando saremo belli reclusi a casa, manderà in streaming (in contemporanea con Now)vs. Unacorale per tutta la famiglia, dato il tema scaltro: da una parte, papà e mamma che sbuffano, perché per staccare i pargoli dal cellulare «serve il metadone» (così il protagonista Fabio Volo); dall'altra i membri della ...

Advertising

MauroGerva : Hanno fatto un film (in Italia) che si intitola GENITORI VS INFLUENCER. - nastridargento : Genitori vs Influencer, ‘boomers’ e generazione Z si sfidano sui social. Dal 4 aprile su Sky Cinema e Now la nuova… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Titoli in pole position agli Oscar come #Nomadland e 'Judas and the Black Messiah', ma anche la commedia con Fabio Vol… - MadMassit : Abbiamo visto in anteprima Genitori vs Influencer: la recensione @SkyItalia @ninofrassicaoff #GenitorivsInfluencer… - val_d1 : RT @MagTua: #GenitorivsInfluencer, il film di #MichelaAndreozzi a #Pasqua su #sky e #nowtv #genitori #figli e #social - -