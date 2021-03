Canone Rai speciale, sconto 30% bar, alberghi, ristoranti: importi e scadenze (Di mercoledì 31 marzo 2021) Altra misura significativa messa in atto dal Decreto Sostegni è lo sconto del 30% del Canone Rai speciale 2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi. Come riportato nell’articolo 6 del decreto del 22 marzo 2021: “Per l’anno 2021 alle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il Canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento”. Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste la nuova misura prevista dal Decreto Sostegni, gli importi per ogni tipologia di attività, le modalità di pagamento e le scadenze. Canone Rai speciale: in cosa ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Altra misura significativa messa in atto dal Decreto Sostegni è lodel 30% delRai2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi,. Come riportato nell’articolo 6 del decreto del 22 marzo 2021: “Per l’anno 2021 alle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico ildi abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento”. Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste la nuova misura prevista dal Decreto Sostegni, gliper ogni tipologia di attività, le modalità di pagamento e leRai: in cosa ...

