Canoa | Steffi Kriegerstein salterà Olimpiadi Tokyo a causa del Covid

(Di mercoledì 31 marzo 2021), medaglia olimpica tedesca nella, non parteciperà alledi. “Il mio corpo è continuamente torturato da nuovi sintomi della malattia da quando mi sono ammalata a dicembre. Non mi sento in salute al 100%. Non riesco a pensare ad un normale regime di allenamento. Ora, la priorità è la salute”, queste le sue parole sul suo profilo Instagram, dove ha spiegato che i postumi dell’infezione da coronavirus l’hanno costretta a chiudere la stagione.è nata a Dresda il 3 novembre 1992 e ha partecipato alledel 2016 a Rio de Janeiro, dove ha ottenuto una medaglia d’argento nella k4 500m. SportFace.