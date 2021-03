Bersani contro Belpietro a Cartabianca

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Pierluigismonta l’attacco di Maurizioal ministro Speranza. Lo spolitico e il giornalista, ospiti di: “Lei non mi informa” Tutto è partito quandoha polemizzato sul fatto che agli italiani sia stato vietato di spostarsi tra le regioni nel periodo di Pasqua mentre è consentito viaggiare all’estero. Il direttore de La Verità ha accusato Speranza di pressapochismo per aver poi firmato l’ordinanza che impone la quarantena di 5 giorni a chi torna da un altro paese UE.allora ha ricordato che c’è una reciprocità speculare in tutta l’Europa che permette a un cittadino tedesco ad esempio di andare a Portofino ma di non potersi spostare a suo piacimento in Germania, così come accade anche ai francesi.poi ha ...