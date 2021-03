Auto contro una moto sulla sopraelevata di Olbia | due feriti in gravi condizioni

Advertising

AnsaPuglia : Treno contro auto vicino a passaggio livello, nessun ferito. I tre a bordo sono usciti dalla vettura prima dell'imp… - Trmtv : Treno contro auto vicino a passaggio livello, nessun ferito - LaGazzettaWeb : Carovigno, treno contro auto: nessun ferito - iamnotscialla : Una volta camminavo per strada, uno si è sporto così tanto dal finestrino dell’auto per fischiarmi dietro che stava… - FerrovieInfo : ?? Numerosi i convogli coinvolti. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenitalia #31marzo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro

AbruzzoLive.tv

Anche se la dinamica non è ancora chiara sembrerebbe che secondo una prima ricostruzione un'abbia fatto un'inversione scontrandosi con una moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ...A bordo dell', una Lancia Delta, c'erano tre persone: sono rimaste incolumi perché sono riuscite ad abbandonare il mezzo prima dello scontro. Il treno era già in frenata e ha finito la corsa 200 ...Scontro fra auto e scooter nel pomeriggio di oggi a Cagliari. L'incidente è avvenuto a Pirri. Una Ford Fiesta guidata da una 60enne è finita contro un motociclo Sym Symphony su cui si trovava un ...Uno scontro tra un treno e un'auto ferma sui binari si è verificato poco prima dell'una in località Serranova, alla periferia di Carovigno (Brindisi), lungo la tratta Brindisi - Bari dell'alta velocit ...