Turchia-Lettonia 3-3, gol e assist per Hakan Calhanoglu | News (Di martedì 30 marzo 2021) Calhanoglu è stato protagonista assoluto nella gara tra la Turchia e la Lettonia: il numero 10 rossonero è stato autore di un gol e un assist Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 marzo 2021)è stato protagonista assoluto nella gara tra lae la: il numero 10 rossonero è stato autore di un gol e un

Advertising

WSMN00 : Mi sa che hanno finito l'inchiostro per scrivere della Turchia di demiral che pareggia 3-3 contro la LETTONIA - ElBarto88713883 : Nella Turchia brilla calhanoglu, assist perfetto per l’1-0, goal del 2-0, partita fantastica, fa la differenza, vet… - Sandrino_14 : Erdogan allo stadio in modalità Renzi, porta una sfiga immensa e la Turchia riesce a farsi rimontare da 3-1 a 3-3 d… - Chiariello_CS : RT @Torrenapoli1: Serata di goleade Belgio-Bielorussia 8-0 Gibilterra-Olanda 0-7 Turchia-Lettonia 3-3 Olanda-Ungheria under 21 6-1 Anche l'… - Torrenapoli1 : Serata di goleade Belgio-Bielorussia 8-0 Gibilterra-Olanda 0-7 Turchia-Lettonia 3-3 Olanda-Ungheria under 21 6-1 An… -