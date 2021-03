Pasqua 'covid - tested': circa 2.500 lombardi in fuga per le Canarie (Di martedì 30 marzo 2021) Il 2021 sarà l'anno delle fughe 'covid - tested'. Molte le mete ambite nelle ultime ore. In questi giorni, infatti, saranno in circa 2.500 i lombardi che si apprestanno a dirigersi verso le isole ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Il 2021 sarà l'anno delle fughe ''. Molte le mete ambite nelle ultime ore. In questi giorni, infatti, saranno in2.500 iche si apprestanno a dirigersi verso le isole ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua covid Pasqua 'covid - tested': circa 2.500 lombardi in fuga per le Canarie Il 2021 sarà l'anno delle fughe 'Covid - tested'. Molte le mete ambite nelle ultime ore. In questi giorni, infatti, saranno in circa ...Luigi Di Maio ha però chiarito che durante il periodo di Pasqua '...

Bormida è Covid - Free. Il sindaco: 'Non abbiamo casi da gennaio' Un paesino di circa 350 anime è Covid - free, dall'inizio del 2021. Si tratta di Bormida, in Liguria. A raccontarlo all'Agi è il ... Quindi nei periodi come la Pasqua non aspettiamo alcun assalto. C'è da ...

Coronavirus, il Governo studia riaperture graduali dopo Pasqua Il Sole 24 ORE Musicultura chiude, 10 giorni di musica live contro il Covid ROMA, 30 MAR - Con oltre mezzo milione di persone che hanno seguito le audizioni live sui canali social e attraverso le dirette streaming di Facebook, Musicultura vince la scommessa contro il Covid e, ...

COVID: CAMPANIA CONFERMA, SI’ VISITE MASSIMO DUE PERSONE A PASQUA Spostamenti in entrata e in uscita dalla Campania vietati, mentre nei giorni 3, 4 e 5 aprile “è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta a ...

