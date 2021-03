Navalny dal carcere | Ora rischio isolamento che è simile a tortura

(Di martedì 30 marzo 2021) L'oppositore russo scrive ancora daldove sconta una pena di due anni e mezzo di reclusione. Sul suo profilo Instagram dice di aver ricevuto "sei avvertimenti in due settimane" e parla di anticamera dell'

Advertising

redsox442542 : RT @ImolaOggi: Navalny, dal 'campo di concentramento' pubblica post su facebook (come mai sui social non abbiamo MAI letto post di Julian A… - Pasquale_Mereu : RT @ImolaOggi: Gli italiani si ammazzano e Di Maio pensa a Navalny che dal 'campo di concentramento' cazzeggia su Facebook. - ilpozzoparlante : RT @ImolaOggi: Gli italiani si ammazzano e Di Maio pensa a Navalny che dal 'campo di concentramento' cazzeggia su Facebook. - Danielasolare61 : RT @ImolaOggi: Gli italiani si ammazzano e Di Maio pensa a Navalny che dal 'campo di concentramento' cazzeggia su Facebook. - roibba : RT @ImolaOggi: Gli italiani si ammazzano e Di Maio pensa a Navalny che dal 'campo di concentramento' cazzeggia su Facebook. -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny dal

Rai News

Conin carcere e molti suoi collaboratori agli arresti domiciliari, il Cremlino ha creato ... approfondimenti quotidiani dall'Italia eMondo Il foglio web a 8,00 per un mese Scopri tutte le ...Quando è leggermente migliorato,è stato fatto uscirecoma indotto, e i medici hanno concluso che presentava problemi di comprensione e di espressione. Ma "durante l'ultima visita dopo 55 ...L'oppositore russo scrive ancora dal carcere dove sconta una pena di due anni e mezzo di reclusione. Sul suo profilo Instagram dice di aver ricevuto "sei avvertimenti in due settimane" e parla di ...Aveva 13 anni quando fucilarono lei e 14 membri della sua famiglia. Sopravvisse e la curarono in Inghilterra. A 18 anni testimoniò contro gli Skorpioni, i paramilitari che avevano cercato di ucciderla ...