La protesta sul web dei congiunti fuori regione, Adnkronos: “Se mi ami, ci incontriamo alle Canarie” (Di martedì 30 marzo 2021) Da oltre un anno dimenticati, i congiunti fuori regione hanno alzato la voce, almeno metaforicamente, quando il governo ha specificato che, in occasione delle vacanze di Pasqua, non è vietato volare all’estero. Mentre i confini regionali restano blindati. La contraddizione è evidente. Adnkronos ha tentato di dare voce a questa categoria: figli e genitori, coppie di fidanzati, fratelli e sorelle che da mesi non hanno la possibilità di incontrarsi, perché domiciliati in regioni diverse. #congiuntifuoriregione Abbiamo voluto dar voce alle vostre idee e necessità in questo articolo: https://t.co/w03YdEMUI2 — Adnkronos (@Adnkronos) March 30, 2021 congiunti fuori ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Da oltre un anno dimenticati, ihanno alzato la voce, almeno metaforicamente, quando il governo ha specificato che, in occasione delle vacanze di Pasqua, non è vietato volare all’estero. Mentre i confini regionali restano blindati. La contraddizione è evidente.ha tentato di dare voce a questa categoria: figli e genitori, coppie di fidanzati, fratelli e sorelle che da mesi non hanno la possibilità di incontrarsi, perché domiciliati in regioni diverse. #Abbiamo voluto dar vocevostre idee e necessità in questo articolo: https://t.co/w03YdEMUI2 —(@) March 30, 2021...

