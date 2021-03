Henry e i social: “Perché non chiedere la carta d’identità? Ci tornerò quando sarà un posto sicuro” (Di martedì 30 marzo 2021) Nel corso del programma Good Morning Britain, Thierry Henry ha parlato della sua decisione di abbandonare i social network, comunicata qualche giorno fa a seguito dei tanti casi di razzismo e altri tipi di abusi. L'ex stella della Francia e dell'Arsenal ha commentato in modo molto duro la sua scelta rivelando che tornerà solo quando riterrà quel luogo "più sicuro".Henry e i social networkcaption id="attachment 1099547" align="alignnone" width="623" Henry, getty images/caption"Il web non è un posto sicuro in questo momento. Sto parlando di bullismo, molestie, e le persone si uccidono a causa di tutto questo", ha esordito Henry. "È difficile sradicare tutto questo dalle persone. I social sono un ottimo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Nel corso del programma Good Morning Britain, Thierryha parlato della sua decisione di abbandonare inetwork, comunicata qualche giorno fa a seguito dei tanti casi di razzismo e altri tipi di abusi. L'ex stella della Francia e dell'Arsenal ha commentato in modo molto duro la sua scelta rivelando che tornerà soloriterrà quel luogo "più".e inetworkcaption id="attachment 1099547" align="alignnone" width="623", getty images/caption"Il web non è unin questo momento. Sto parlando di bullismo, molestie, e le persone si uccidono a causa di tutto questo", ha esordito. "È difficile sradicare tutto questo dalle persone. Isono un ottimo ...

