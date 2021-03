CrowdFundMe | lancia minibond di 3A Sport

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 24 marzo, il collocamento deldella PMI 3AS.p.A., distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Si tratta di un’obbligazione di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%. Inoltre, ilrappresenta un’opportunità d’investimento aperta a un’ampia platea di soggetti; possono infatti aderire non solo gli investitori professionali, ma anche i clienti retail con patrimonio superiore a 250.000 euro. Ilha un obiettivo massimo di 2.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. 3A ...

svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell'investimento e, per gestire l'operazione, è affiancata da player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario e Nctm come ...