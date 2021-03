Covid | Mario Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca

(Di martedì 30 marzo 2021) commenta Il presidente del Consiglioe laMaria Serenella Cappello si sono sottoposti alla vaccinazione anti -nell'hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal ...

Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-Covid. Il Premier Mario Draghi e sua moglie Serena hanno ricevuto stamane il vaccino AstraZeneca, come previsto dalla Regione Lazio.

