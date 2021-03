Caos contagi in Sicilia, il gip: 'Musmeci è estraneo alla vicenda' (Di martedì 30 marzo 2021) Nel Caos relativo ai dati falsificati per evitare nuove restrizioni in Sicilia, anche Nello Musmeci, il presidente della Regione, era finito nell'occhio del ciclone. Tuttavia, il gip nell'ordinanza, ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Nelrelativo ai dati falsificati per evitare nuove restrizioni in, anche Nello, il presidente della Regione, era finito nell'occhio del ciclone. Tuttavia, il gip nell'ordinanza, ...

Advertising

RosPalumbo71 : @Caos_Ordinato @blusewillis Il tabaccaio perché lo Stato non può non incassare e quindi chi se ne frega del virus e… - luanamastr : @Caos_Ordinato È un a grandissima stupidaggine. Come se all'estero il problema covid non ci fosse.. Quindi andiamo… - EdicolaElbana : Tenerini (FI): Giani impera nel caos – DAD, Vaccini, tracciamento dei contagi, “strega comanda colore” - AntonellaGramig : RT @FI_Toscana: La Responsabile Dipartimenti di @forza_italia Toscana @chiaratenerini2: 'Giani impera nel caos - DAD, Vaccini, tracciamento… - Gragga7 : -tutta Italia è zona rossa ma i contagi non calano -le regole non le rispetta nessuno perché sono fatte col culo e… -