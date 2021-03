Samsung Galaxy S21 Fan Edition è atteso in una nuova colorazione (Di lunedì 29 marzo 2021) Rumor su Samsung Galaxy S21 Fan Edition indicano che lo smartphone dovrebbe montare una fotocamera da 32 MP e una nuova colorazione L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 29 marzo 2021) Rumor suS21 Fanindicano che lo smartphone dovrebbe montare una fotocamera da 32 MP e unaL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung Galaxy S21 Fan Edition è atteso in una nuova colorazione - CorradoCostarel : Il ritorno delle Api Shoted by Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - Pro Mode #api #bee #nature #flowers - CouponOfferte : #29marzo ???OFFERTA AMAZON??? ?? Samsung Galaxy Tab S7+ Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 12.4' WQXGA SuperA… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'QITAYO per Custodia Samsung Galaxy S21 Ultra, Trasparente Silicone Morbido, Antiurto AntiGraffio… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Samsung Galaxy A12, Smartphone, Display 6.5' HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, R… -