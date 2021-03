Obi-Wan Kenobi: al via la produzione dello spin-off di Star Wars, svelato il cast (Di lunedì 29 marzo 2021) Ewan McGregor torna nei panni dell'iconico Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi nell'omonima serie tv, spin-off di Star Wars, creata per Disney+ dopo il successo di The Mandalorian. Le riprese partiranno ad aprile, dirette da Deborah Chow, già regista di due acclamati episodi della prima stagione di The Mandalorian. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader. La serie segna dunque il ritorno-evento di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader: non sappiamo, però, quali altri personaggi si uniranno alla trama. A parte i due volti noti dei ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Ewan McGregor torna nei panni dell'iconico Maestro Jedi Obi-Wannell'omonima serie tv,-off di, creata per Disney+ dopo il successo di The Mandalorian. Le riprese partiranno ad aprile, dirette da Deborah Chow, già regista di due acclamati episodi della prima stagione di The Mandalorian. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di: La Vendetta dei Sith, doveha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader. La serie segna dunque il ritorno-evento di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader: non sappiamo, però, quali altri personaggi si uniranno alla trama. A parte i due volti noti dei ...

Advertising

ASgrulletti : RT @Bellacanzoneit: Obi-Wan Kenobi: annunciato il cast della serie originale in arrivo su Disney+ #disneyplus #starwars > - _Melamore_ : RT @wireditalia: Il grande maestro Jedi sta per tornare con il volto di Ewan McGregor e Anakin – ormai passato al lato oscuro – con quello… - prorakib5 : RT @SkyTG24: Obi-Wan Kenobi, annunciato il cast della serie tv - Bellacanzoneit : Obi-Wan Kenobi: annunciato il cast della serie originale in arrivo su Disney+ #disneyplus #starwars > - SkyTG24 : Obi-Wan Kenobi, annunciato il cast della serie tv -