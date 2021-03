Napoli | agente Zaccagni | «C’è stato un corteggiamento incessante ma…»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mattiacercatomente dalnel mercato invernale: parola dell’del centrocampista del Verona Mattiamolto vicino al. Parola dell’, Fausto Pari, a Radio Kiss Kiss. «Ilc’èe pesante a gennaio. Poi le cose sono andate in altra maniera. Come tanti club, ilnon aveva le risorse per fare l’operazione. Era stata imbastita un’operazione per giugno, un discorso simile all’affare Rrahmani della scorsa stagione. Non si è chiuso perché a fine gennaio è scoppiato il casino ae il mercato èaccantonato. L’interesse è forte e c’è ...

Mattia Zaccagni è stato cercato incessantemente dalnel mercato invernale: parola dell'del centrocampista del ...'L'interesse è ancora forte a prescindere da chi sarà l'allenatore - ha dichiarato l'del giocatore Fausto Pari a Radio Kiss Kiss- . Il discorso è stato rimandato perché asono ...La Polizia è intervenuta in via Costantino, a Fuorigrotta, zona ovest di Napoli, per segnalazione di colpi d’arma da fuoco ..." Simone Inzaghi? Lo conosco bene, non lo gestisco perchè gli allenatori non possono avere procuratori per conflitti di interesse. Avessi un euro, scommetterei sul suo arrivo a Napoli. Lui ha la magli ...