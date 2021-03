“Gira una voce…”. Gigi D’Alessio, dal gossip la bomba sulla nuova (giovanissima) fidanzata Denise (Di lunedì 29 marzo 2021) È trascorso oltre un anno dalla rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ma i loro ammiratori continuavano a sperare in un ritorno di fiamma. D’altra parte questi ultimi credevano ci sarebbero state buone possibilità che sarebbe accaduto, visto che l’ex coppia aveva già vissuto una crisi per poi vedere trionfare ancora l’amore. Oggi però è arrivato davvero il momento di metter da parte i sogni. Proprio così, i tanti fan di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dovranno chiudere un capitolo, come hanno fatto i protagonisti di questa lunga e complicata storia d’amore. Una relazione nata tra chiacchiere e critiche, che invece ha generato un frutto speciale: il loro figlio Andrea (classe 2010). Se da una parte la sua ex compagna ha smentito sui social il flirt con Livio Cori, per la star del neo-melodico pare sia ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 29 marzo 2021) È trascorso oltre un anno dalla rottura trae Anna Tatangelo, ma i loro ammiratori continuavano a sperare in un ritorno di fiamma. D’altra parte questi ultimi credevano ci sarebbero state buone possibilità che sarebbe accaduto, visto che l’ex coppia aveva già vissuto una crisi per poi vedere trionfare ancora l’amore. Oggi però è arrivato davvero il momento di metter da parte i sogni. Proprio così, i tanti fan die Anna Tatangelo dovranno chiudere un capitolo, come hanno fatto i protagonisti di questa lunga e complicata storia d’amore. Una relazione nata tra chiacchiere e critiche, che invece ha generato un frutto speciale: il loro figlio Andrea (classe 2010). Se da una parte la sua ex compagna ha smentito sui social il flirt con Livio Cori, per la star del neo-melodico pare sia ...

Advertising

keIseyburton : @hedengaillard è la storia di una famiglia praticamente, tutto gira attorno ai suoi componenti e le vicende che li… - VaneItaliaViva : RT @ernestocarbone: @serracchiani @pdnetwork @Deputatipd @EnricoLetta @graziano_delrio @SenatoriPD Debora per curiosità ma queste card ve l… - GabrieleGuccio1 : @Valenti00278189 @ritadallachiesa Tanto la natura è una ruota che gira: oggi gli animali domani tu e i tuou figli in oncologia - marielSiviglia : Dalla democrazia alla dittatura: stato di polizia in Italia ' Qualcuno 'ci aveva preso 7 mesi fa Il mio vaffa ***… - AL1S5A : RT @notsihvm: fra mia madre entra in camera e mi sente piangere viene mi appoggia una mano sulla spalla preoccupata mi gira e vede il mio v… -