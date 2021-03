Fedez e Orietta Berti:, collaborazione in vista: “Faremo una jam session” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il tempo scorre veloce, e sta per scoccare un mese dall’inizio dell’edizione numero 71 del Festival di Sanremo. Come sempre la kermesse fa parlare di se per molto tempo, ed i protagonisti che si sono avvicendati sul palco dell’Ariston si avvicendano come ospiti nelle varie trasmissioni televisive. Nelle scorse ore Fedez e Francesca Michielin hanno avuto modo di pubblicizzare il loro singolo sanremese Chiamamiper nome a Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai Tre. Dopo l’esibizione, durante l’intervista, è stata convocata in streaming anche una cara amica e collega dei due, Orietta Berti. Reduce anch’essa dalla competizione in territorio ligure, ha stabilito un record assoluto: cantare all’Ariston a 55 anni di distanza dal suo esordio. Durante la chiacchierata con il conduttore, Fedez ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) Il tempo scorre veloce, e sta per scoccare un mese dall’inizio dell’edizione numero 71 del Festival di Sanremo. Come sempre la kermesse fa parlare di se per molto tempo, ed i protagonisti che si sono avvicendati sul palco dell’Ariston si avvicendano come ospiti nelle varie trasmissioni televisive. Nelle scorse oree Francesca Michielin hanno avuto modo di pubblicizzare il loro singolo sanremese Chiamamiper nome a Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai Tre. Dopo l’esibizione, durante l’inter, è stata convocata in streaming anche una cara amica e collega dei due,. Reduce anch’essa dalla competizione in territorio ligure, ha stabilito un record assoluto: cantare all’Ariston a 55 anni di distanza dal suo esordio. Durante la chiacchierata con il conduttore,...

