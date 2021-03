“Bellissima no, sembro una ne***”. L’ospite di Francesca Fialdini la spara grossa. Gelo in diretta e polemiche a raffica (Di lunedì 29 marzo 2021) Valeria Fabrizi, la gaffe in diretta tv. Nata a Verona, classe 1936, Valeria Fabrizi è una vera e propria icona della televisione e del teatro. Instancabile e appassionata, Valeria, prossima a compiere ben 85 anni, dal 2011 interpreta Suor Costanza nella fiction record d’ascolti, Che Dio Ci Aiuti. Alle sue spalle una carriera ricca e trionfante, fin da quando a soli 21 anni occupò il quarto posto di Miss Universo. Il debutto di Valeria Fabrizi è avvenuto al fianco di Tata Giacobetti in Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Storia di Rossella O’Hara. Giacobetti da allora ha rappresentato anche il grande amore di una vita intera, che ha reso l’attrice mamma di Giorgia. Ma nella vita coniugale anche un grande dolore, quello della perdita di figlio a tre mesi di vita: “Ho avuto anche un bimbo – ha detto ospite a Vieni da Me nella vecchia trasmissione di Caterina Balivo – che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Valeria Fabrizi, la gaffe intv. Nata a Verona, classe 1936, Valeria Fabrizi è una vera e propria icona della televisione e del teatro. Instancabile e appassionata, Valeria, prossima a compiere ben 85 anni, dal 2011 interpreta Suor Costanza nella fiction record d’ascolti, Che Dio Ci Aiuti. Alle sue spalle una carriera ricca e trionfante, fin da quando a soli 21 anni occupò il quarto posto di Miss Universo. Il debutto di Valeria Fabrizi è avvenuto al fianco di Tata Giacobetti in Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Storia di Rossella O’Hara. Giacobetti da allora ha rappresentato anche il grande amore di una vita intera, che ha reso l’attrice mamma di Giorgia. Ma nella vita coniugale anche un grande dolore, quello della perdita di figlio a tre mesi di vita: “Ho avuto anche un bimbo – ha detto ospite a Vieni da Me nella vecchia trasmissione di Caterina Balivo – che si ...

