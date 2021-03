Abbiamo altre alternative all’amore che conosciamo

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’amore non si può spiegare. Lo possiamo interpretare attraverso le nostre esperienze, possiamo dargli forma con le letture dei romanzi e dei saggi filosofici, possiamo raccontare quello che proviamo e che sentiamo dentro quando siamo vicini a quella persona che ci fa battere il cuore, ma mai riusciremo a dare una spiegazione razionale a quel sentimento che muove il mondo. Tuttavia, un po’ tutte noi,un culto dell’amore che è piuttosto lontano dalle esperienze reali, ecco perché nelle relazioni viviamo più delusioni che altro. Tutta colpa di quelle false aspettative che ci costruiamo solo perchémitizzato qualcosa prima ancora che lo vivessimo in prima persona. E non è colpa nostra, in fondo, se siamo cresciute a merendine e favole della Walt Disney in un tempo in cui l’amore veniva raccontato con quel vissero felici e contenti ...

DiLei

