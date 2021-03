A Brindisi 400 operatori non si vaccinano. La Asl: "In ferie forzate o cambino lavoro" (Di lunedì 29 marzo 2021) Tiziana Paolocci I dati Agenas: in tutta Italia sono 35mila i sanitari che rifiutano il siero ferie forzate e provvedimenti disciplinari in arrivo per i medici no-vax a Brindisi. Il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, ha deciso di usare il pugno di ferro con i sanitari, che non vogliono vaccinarsi contro il Covid e già nelle prossime ore potrebbero partire le prime lettere di sospensione dal servizio. Anche nella Asl di Lecce si stanno valutando i provvedimenti da adottare per i circa 200 camici bianchi, che non vogliono immunizzarsi. La questione resta complicata, perché da una parte c'è il diritto all'autodeterminazione terapeutica e dall'altra chi ritiene che questa passi in secondo piano rispetto alla tutela dell'interesse collettivo, che è quello di rendere reparti e corsie di cliniche, Rsa e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Tiziana Paolocci I dati Agenas: in tutta Italia sono 35mila i sanitari che rifiutano il sieroe provvedimenti disciplinari in arrivo per i medici no-vax a. Il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, ha deciso di usare il pugno di ferro con i sanitari, che non vogliono vaccinarsi contro il Covid e già nelle prossime ore potrebbero partire le prime lettere di sospensione dal servizio. Anche nella Asl di Lecce si stanno valutando i provvedimenti da adottare per i circa 200 camici bianchi, che non vogliono immunizzarsi. La questione resta complicata, perché da una parte c'è il diritto all'autodeterminazione terapeutica e dall'altra chi ritiene che questa passi in secondo piano rispetto alla tutela dell'interesse collettivo, che è quello di rendere reparti e corsie di cliniche, Rsa e ...

