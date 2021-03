Usa, un sondaggio dice che il 72% degli americani apprezza la gestione della pandemia di Biden (Di domenica 28 marzo 2021) Cresce l'apprezzamento degli americani sulla gestione Biden della pandemia, inoltre tre americani su quattro apprezzano anche le modalità decise per la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 Leggi su rainews (Di domenica 28 marzo 2021) Cresce l'mentosulla, inoltre tresu quattrono anche le modalità decise per la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19

Advertising

zazoomblog : Usa un sondaggio dice che il 72% degli americani apprezza la gestione della pandemia di Biden - #sondaggio #degli… - Marcos_5408 : RT @JTelmont_: Sondaggio SHOCK commissionato dall'Istituto Luigi XIV: l'82% degli italiani usa il termine 'champagne' anche per indicare il… - pietrogranero : Sondaggio Ecuador, sinistre nettamente avanti. Gli USA perderanno un altro alleato? - IskraeIskrae - iskrablog : Blog Post: Sondaggio Ecuador, sinistre nettamente avanti. Gli USA perderanno un altro alleato? - - fevre_s : @roxy17835655 Faremo semmai un sondaggio. Penso che se non si usa più sarà facile che salga. Poi non so. -