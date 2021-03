L’Italia batte 2-0 la Bulgaria, in gol Belotti e Locatelli (Di domenica 28 marzo 2021) SOFIA (Bulgaria) (ITALPRESS) – L’Italia vince in Bulgaria. Nella seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, la Nazionale azzurra batte la squadra di Petrov per 2-0 con le reti di Belotti (su rigore) e Locatelli e sale a sei punti in classifica, a punteggio pieno nel girone C. La prima frazione di gioco segue il copione pronosticato alla vigilia: L’Italia domina il gioco con il 70% del possesso palla e concede un solo tiro alla Bulgaria. Eppure, le occasioni nitide da gol latitano e il vantaggio azzurro arriva solamente al 43? su calcio di rigore. Fa tutto Belotti che cade su contrasto di Dimov in area, conquista il penalty e lo trasforma con freddezza dagli undici metri. Al 57? L’Italia rischia grosso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) SOFIA () (ITALPRESS) –vince in. Nella seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, la Nazionale azzurrala squadra di Petrov per 2-0 con le reti di(su rigore) ee sale a sei punti in classifica, a punteggio pieno nel girone C. La prima frazione di gioco segue il copione pronosticato alla vigilia:domina il gioco con il 70% del possesso palla e concede un solo tiro alla. Eppure, le occasioni nitide da gol latitano e il vantaggio azzurro arriva solamente al 43? su calcio di rigore. Fa tuttoche cade su contrasto di Dimov in area, conquista il penalty e lo trasforma con freddezza dagli undici metri. Al 57?rischia grosso ...

