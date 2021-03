Francesco Oppini, risponde alle critiche dei fan: “Non create ambiguità” (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Oppini ha voluto lasciare un messaggio ai fan dopo alcune critiche ricevute. Scopriamo insieme che cosa è accaduto. Francesco Oppini ha deciso di rispondere sui social ad alcune critiche che gli sono state fatte dai suoi stessi fan. Oppini negli ultimi tempi è diventato un volto molto noto della televisione italiana, che deve una Leggi su youmovies (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto lasciare un messaggio ai fan dopo alcunericevute. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.ha deciso dire sui social ad alcuneche gli sono state fatte dai suoi stessi fan.negli ultimi tempi è diventato un volto molto noto della televisione italiana, che deve una

Advertising

_unsaidemily : RT @undecagrazie: Senti @ francesco_oppini_82 vedi di farci sapere i tuoi impegni in fretta che mi devo organizzare. #tzvip - Federica16001 : RT @undecagrazie: Senti @ francesco_oppini_82 vedi di farci sapere i tuoi impegni in fretta che mi devo organizzare. #tzvip - undecagrazie : Senti @ francesco_oppini_82 vedi di farci sapere i tuoi impegni in fretta che mi devo organizzare. #tzvip - Loutoppa : e comunque le battutine sulle patatine le fate anche voi ma giustamente ne fa una Francesco oppini e subito a rompere i coglioni clwon - sabymum : RT @chimkookg: Ma un banco per Francesco Oppini al posto di Martina o Rosa, pare brutta come idea? #Amici20 #tzvip -