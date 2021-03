Federico Marchetti | l' uomo che ebbe l' idea folle di portare la moda griffata online

Leggi su panorama

(Di domenica 28 marzo 2021) L'amicizia del principe inglese Carlo, la stima «per il signor Armani», la fede nei valori green. E quella volta che andò a cena dal miliardario Bill Gates portandogli un regalino… Il fondatore di Yoox si racconta a Panorama. Più delle tante interviste rilasciate a prestigiosi giornali e siti internazionali, c'è una conversazione leggera e profonda, breve e sincera, che disvela molto, a cominciare da una sua predisposizione d'animo «non banale», per dirla con il neurologo Oliver Sacks. Si tratta della gratitudine. Ovvero della riconoscenza verso tutti quelli che per amicizia, per business, per fiuto o per caso hanno creduto in quel trentenne bocconiano con master alla Columbia, che nel 1999 era alla ricerca di soldi, anzi capitali, per far nascere il suo progetto di business e di vita: vendere la...