Pasqua e solidarietà, la donazione alla Cittadella della Carità di Olbia

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua solidarietà Pasqua e solidarietà, la donazione alla Cittadella della Carità di Olbia ... una donazione di generi alimentari a lunga scadenza , destinati alle famiglie bisogne del territorio come segno tangibile di solidarietà in occasione della Quaresima e della prossima Pasqua. I ...

Gli aiuti di Panacea per una Pasqua meno triste nelle case ...in un momento di crisi sanitaria e socioeconomica si è dato vita ad una grande gara di solidarietà. ... non mancherà un pensiero per i bambini i quali stanno ricevendo le tanto attese uova di Pasqua . ...

