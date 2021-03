Nancy Brilli | quella malattia ha colpito lei e milioni di donne in Italia

(Di sabato 27 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le Iene hanno portato in onda un servizio per fare luce su unacronica che colpisce molte. La testimonianza diOggi, sabato 27 marzo è la Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione e alla conoscenza dell’endometriosi, unacronica di cui ancora poco si parla, ma che colpisce circa tredi

Advertising

claudiausula : RT @redazioneiene: “Per la diagnosi ci vuole troppo: dobbiamo mettere al sicuro tutte, soprattutto le giovani generazioni”, ci dice Nancy B… - marcocatalini2 : Giornata mondiale per la sensibilizzazione sull'endometriosi, Nancy Brilli: “C'è tanta vergogna, bisogna parlarne”… - redazioneiene : “Per la diagnosi ci vuole troppo: dobbiamo mettere al sicuro tutte, soprattutto le giovani generazioni”, ci dice Na… - falcions85 : Aspetto ancora che la Rei e Giarrusso (oggi grillino) chiedano scusa a Brizzi ma soprattutto ai vari Bisio, Nancy B… - Tartaruga9731 : #svegliatiamoremio Il salotto di parrucchiere trash è subito: IL BELLO DELLE DONNE con Giuliana De Sio e Nancy Brilli -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Brilli

L'attricene prende parte come testimonial per far arrivare lontano il messaggio: 'I ginecologi italiani non vi abbandoneranno mai'. >> Tutte le news di UrbanPostAlle 19.30 su MYmovies.it tra gli ospiti Paolo Genovese,, Alessio Boni, Cinzia Th Torrini, Teresa Razzauti e a seguire la cerimonia di premiazione. A presentare Anna Ferzetti e Liliana ...Sabato 27 marzo è la Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione e alla conoscenza dell'endometriosi, una patologia femminile ancora troppo poco conosciuta, nonostante colpisca tre milioni di do ...ROMA Nancy Brilli (all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, nata a Roma, classe 1964) è l’ospite d’onore della XVI edizione di Cortinametraggio, la kermesse diretta da Maddalena Mayneri, che ...